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https://tr.sputniknews.com/20220126/nagehan-alci-kovid-19un-faturasi-vahim-bir-baski-aracina-donustu-bu-gidise-dur-demek-lazim-1053136649.html
Nagehan Alçı: Kovid 19'un faturası vahim bir baskı aracına dönüştü, bu gidişe ‘dur’ demek lazım
Nagehan Alçı: Kovid 19'un faturası vahim bir baskı aracına dönüştü, bu gidişe ‘dur’ demek lazım
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Koronavirüs karantinasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:23+0300
2022-01-26T11:23+0300
türkiye
nagehan alçı
koronavirüs
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Koronavirüs karantinasını köşesine taşıyan Alçı, konuyla ilgili şunları kaydetti:Etrafıma bakıyorum, herkes pandeminin yarattığı global endişe ve korku havasına teslim. Aşılı olup, enfekte olanlar en fazla ayakta geçirebilecekleri hafif bir grip yaşıyorlar. Kimsenin öyle ciddi bir şikayeti vs yok. Ama zihinler otomatik olarak yeni kurallara uyum sağlamış durumda. Kaybedilen zaman, abartılı tedbirler ile ihlal edilen bireysel özgürlük alanı çoğunluğu pek de rahatsız etmiyor sanki.İtiraz edenler var tabii. Özellikle Batı’da sayıları da oldukça fazla. Ancak bunlar genellikle aşı karşıtları. Kısıtlamalara karşı çıkarlarken çoğunlukla virüsün tehlikesini yok sayıyorlar. Halbuki ben bu tehlikeyi kabul ediyor ama geldiğimiz noktada artık aşı ile sağladığımız durumda alınacak risk ve bunu önlemek için uygulanan tedbirler arasında büyük bir tutarsızlık olduğunu söylüyorum.Bu işte bir yanlışlık, bir tuhaflık var. Dünya kendini içinden nasıl çıkacağını bilemediği bir kozaya hapsetti. İki vakada kapanan sınıflar, gidilemeyen seyahatler, tamamlanamayan işler… Tedbirin kendisi hastalıktan kat kat büyük bir tehlikeye dönüşüyor.Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti geldi. Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü. Artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım…”
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nagehan alçı, koronavirüs

Nagehan Alçı: Kovid 19'un faturası vahim bir baskı aracına dönüştü, bu gidişe ‘dur’ demek lazım

11:23 26.01.2022
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Koronavirüs karantinasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti geldi. Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü. Artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım…” dedi.
Koronavirüs karantinasını köşesine taşıyan Alçı, konuyla ilgili şunları kaydetti:
Etrafıma bakıyorum, herkes pandeminin yarattığı global endişe ve korku havasına teslim. Aşılı olup, enfekte olanlar en fazla ayakta geçirebilecekleri hafif bir grip yaşıyorlar. Kimsenin öyle ciddi bir şikayeti vs yok. Ama zihinler otomatik olarak yeni kurallara uyum sağlamış durumda. Kaybedilen zaman, abartılı tedbirler ile ihlal edilen bireysel özgürlük alanı çoğunluğu pek de rahatsız etmiyor sanki.
İtiraz edenler var tabii. Özellikle Batı’da sayıları da oldukça fazla. Ancak bunlar genellikle aşı karşıtları. Kısıtlamalara karşı çıkarlarken çoğunlukla virüsün tehlikesini yok sayıyorlar. Halbuki ben bu tehlikeyi kabul ediyor ama geldiğimiz noktada artık aşı ile sağladığımız durumda alınacak risk ve bunu önlemek için uygulanan tedbirler arasında büyük bir tutarsızlık olduğunu söylüyorum.
Bu işte bir yanlışlık, bir tuhaflık var. Dünya kendini içinden nasıl çıkacağını bilemediği bir kozaya hapsetti. İki vakada kapanan sınıflar, gidilemeyen seyahatler, tamamlanamayan işler… Tedbirin kendisi hastalıktan kat kat büyük bir tehlikeye dönüşüyor.
Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti geldi. Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü. Artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım…”
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