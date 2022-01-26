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Nâzım Hikmet doğumunun 120. yıldönümünde Moskova’da anıldı
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat VakfıNâzım Hikmet doğumunun 120. yıldönümünde Moskova’da anıldı
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Türkçenin büyük şairi Nâzım Hikmet, doğumunun 120. yıldönümünde Moskova’da anıldı.
Etkinlik, şairin Moskova yıllarında hem üyesi olduğu hem de sıkça bulunduğu Moskova Yazarlar ve Yayıncılar Birliği’nin tarihi salonlarında Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Nâzım Hikmet Kütüphanesi ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlendi.
Daha önce Lev Tolstoy, Vladimir Mayakovski, Maksim Gorki, Sergey Yesenin, Boris Pasternak ve elbette Nâzım Hikmet gibi dünyaca ünlü edebiyatçıların bulunduğu, edebiyat tarihine iz bırakmış bu büyük isimlerin adımladığı koridorlarda, çalışmalarını yaptıkları salonlarda Nâzım Hikmet’in dizeleri Moskova Nâzım Hikmet Vakfı Öğrenci Komitesinin hazırladığı şarkı ve şiirlerle yankılandı.
Alanda kurulan anma köşesinde Nâzım Hikmet ve eşi Vera’ya ait şapka, eldiven, daktilo gibi kişisel eşyalar karanfillerle süslenerek şairin yağlıboya bir tablosu eşliğinde sergilendi.
© Sputnik / Amur GadjievEtkinlikte sergilenen Nâzım Hikmet ve eşi Vera’ya ait şapka, eldiven, daktilo gibi kişisel eşyalar
Etkinlikte sergilenen Nâzım Hikmet ve eşi Vera’ya ait şapka, eldiven, daktilo gibi kişisel eşyalar
© Sputnik / Amur Gadjiev
Piyanist Cemil Yener Gökbudak’ın muhteşem piyano icrası eşliğinde ikramlarla başlayan etkinlik, Yazarlar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Sergey Şargunov, T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Daria Jigulskaya ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ömer Özkan’ın konuşmalarıyla devam etti.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat VakfıNâzım Hikmet doğumunun 120. yıldönümünde Moskova’da anıldı.
Nâzım Hikmet doğumunun 120. yıldönümünde Moskova’da anıldı.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Yazarlar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Şargunov, Nâzım’ın sadece Türk halkına değil Rus halkına da ilham veren, zarafeti ve üstün edebi kişiliğiyle her zaman örnek gösterilen bir edebiyatçı ve insan olmasından bahsederek, şairin Moskova Yazarlar Birliğine üye olmasından duydukları gururu dile getirdi.
Büyükelçi Samsar konuşmasında, ‘‘Milli şairimiz Nazım’ın anısına ve mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Nazım Hikmet’i hayatta olduğu dönemde olduğu gibi şu anda da kucak açmaya devam eden Rusya’ya da şükranlarımızı ifade ediyorum’’ diyerek sözlerini şairin ‘‘Aşk Mönüsü’’ adlı şiirini okuyarak noktaladı.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat VakfıTürkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Vakıf adına söz alan Doç. Daria Zhigulskaya vakfın Moskova’daki faaliyet ve çalışmalarına değinerek rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır’ın mesajını izleyicilerle paylaştı.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Ömer Özkan, sanatın en önemli gayesinin insanda güzellik duygusu oluşturmak olduğunu, Nâzım'ın bunu her yıl yapmaya devam ettiğini çünkü senede en az iki kez Nâzım vesilesiyle Türk ve Rus Sanatseverlerin bir araya geldiklerini söyledi.
Rus ve Türk akademisyenlerin, Rus-Türk iş dünyası temsilcilerinin ve Moskovalı öğrencilerin büyük ilgisi ve katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Nâzım'ın şiirlerini seslendiren öğrencilere T.C. Moskova Büyükelçisi Sn. Mehmet Samsar tarafından hediye verilmesinin ardından son buldu.