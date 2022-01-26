https://tr.sputniknews.com/20220126/oglunu-oldurmekten-yargilanan-babaya-muebbet-hapis-cezasi-1053159757.html

Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya müebbet hapis cezası

Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya müebbet hapis cezası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı oğlu 35 yaşındaki Zübeyir Kırkköse'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan 70... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T19:22+0300

2022-01-26T19:22+0300

2022-01-26T19:22+0300

türkiye

osmaniye

oğul

tüfek

baba

av tüfeği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044065066_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2c09537872c5d9e8dbbf957e621fc68d.jpg

Geçen yıl Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana gelen olayda, Zeki Kırkköse, iddiaya göre, evinin bahçesindeki dut ağacını kesen oğlu Zübeyir Kırkköse ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kırkköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı.DHA'nın haberine göre göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Zübeyir Kırkköse, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırkköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırkköse, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki Kırkköse ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zeki Kırkköse, duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Kırkköse, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini dikkate alıp, indirim yaparak, cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.

türkiye

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osmaniye, oğul, tüfek, baba, av tüfeği