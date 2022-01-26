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https://tr.sputniknews.com/20220126/oglunu-oldurmekten-yargilanan-babaya-muebbet-hapis-cezasi-1053159757.html
Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya müebbet hapis cezası
Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya müebbet hapis cezası
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı oğlu 35 yaşındaki Zübeyir Kırkköse'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan 70... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T19:22+0300
2022-01-26T19:22+0300
türkiye
osmaniye
oğul
tüfek
baba
av tüfeği
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Geçen yıl Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana gelen olayda, Zeki Kırkköse, iddiaya göre, evinin bahçesindeki dut ağacını kesen oğlu Zübeyir Kırkköse ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kırkköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı.DHA'nın haberine göre göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Zübeyir Kırkköse, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırkköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırkköse, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki Kırkköse ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zeki Kırkköse, duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Kırkköse, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini dikkate alıp, indirim yaparak, cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.
türkiye
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osmaniye, oğul, tüfek, baba, av tüfeği

Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya müebbet hapis cezası

19:22 26.01.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı oğlu 35 yaşındaki Zübeyir Kırkköse'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan 70 yaşındaki baba Zeki Kırkköse'nin cezası belli oldu. Baba Kırkköse, indirimle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana gelen olayda, Zeki Kırkköse, iddiaya göre, evinin bahçesindeki dut ağacını kesen oğlu Zübeyir Kırkköse ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kırkköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı.
DHA'nın haberine göre göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Zübeyir Kırkköse, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırkköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırkköse, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki Kırkköse ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zeki Kırkköse, duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Kırkköse, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini dikkate alıp, indirim yaparak, cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.
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