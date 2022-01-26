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Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu
Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu
Romanya'nın Argeş vilayeti polisi, internette bir platform üzerinden satışa çıkarılmaya hazırlanan ve bir Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:58+0300
2022-01-26T14:03+0300
romanya
yaşam
osmanlı
tarihi eser
kask
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Argeş polisinden yapılan açıklamada, Argeş'in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada, 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir 'Osmanlı askeri kaskı' bulunduğu belirtildi.Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili aramanın, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
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romanya, osmanlı, tarihi eser, kask

Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu

13:58 26.01.2022 (güncellendi: 14:03 26.01.2022)
© AARomanya'da bulunan Osmanlı askeri kaskı
Romanya'da bulunan Osmanlı askeri kaskı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Romanya'nın Argeş vilayeti polisi, internette bir platform üzerinden satışa çıkarılmaya hazırlanan ve bir Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık tarihi eser bulunduğunu duyurdu.
Argeş polisinden yapılan açıklamada, Argeş'in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada, 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir 'Osmanlı askeri kaskı' bulunduğu belirtildi.
Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili aramanın, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
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