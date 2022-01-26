https://tr.sputniknews.com/20220126/romanyada-bir-evde-300-yillik-osmanli-askeri-kaski-bulundu-1053145586.html

Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu

Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu

Romanya'nın Argeş vilayeti polisi, internette bir platform üzerinden satışa çıkarılmaya hazırlanan ve bir Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:58+0300

2022-01-26T13:58+0300

2022-01-26T14:03+0300

romanya

yaşam

osmanlı

tarihi eser

kask

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053145378_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f9cba8d518414f5c1f5f6e98949bfd1b.jpg

Argeş polisinden yapılan açıklamada, Argeş'in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada, 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir 'Osmanlı askeri kaskı' bulunduğu belirtildi.Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili aramanın, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/turkiye-fatih-tugrali-vakfiye-icin-interpole-basvurdu-1049788839.html

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

romanya, osmanlı, tarihi eser, kask