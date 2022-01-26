https://tr.sputniknews.com/20220126/ronaldonun-hayat-arkadasi-georginanin-ailesi-konustu-o-dunyanin-en-kotu-kadini-1053146253.html

Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina'nın 'unutulan' ailesi konuştu: O dünyanın en kötü kadını

Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina'nın 'unutulan' ailesi konuştu: O dünyanın en kötü kadını

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in yarın Netflix'te reality şovunun başlaması öncesi The Sun İspanyol... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:22+0300

2022-01-26T14:22+0300

2022-01-26T14:53+0300

yaşam

cristiano ronaldo

georgina rodriguez

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Futbolun iki aktif efsanesinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı olunca, tüm dünyada tanınan ve zenginler arasına adını yazdıran Georgina Rodriguez, kendisini yetiştiren dayısı tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.Babaları İspanya'da kokain kaçakçılığından hapse atıldığında 4 yaşında olan Georgina ile kız kardeşini yetiştirmeyi üstlenen dayıları olduğunu söyleyen Jesus Hernandez , İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a konuştu. "İki kız kardeşin ihtiyaçlarını gidermek benim sorumluluğumdaydı, giysilerini, elektrik-su faturalarını ben ödedim. Her şeyi yaptım. Kayınbiraderimin Arjantin'e gönderilmesine dek, ergenliği boyunca Georgina benimle yaşadı" diyen Jesus Hernandez, kayınbiraderinin Arjantin'de öldükten sonra gömüldüğü yeri bile Georgina'nın kendisine söylemediğini aktardı. İspanya'da iki yatak odalı bir evde yaşayan ve ayda eline 778.25 euro geçen Jesus Hernandez, Cristiano Ronaldo'nun Facebook sayfasına "Yanındaki dünyanın en kötü kadını" yorumunu bıraktığını belirtti. Bu tavrını 'yoksul kız zengin sevgili bulunca geçmişini unuttu, ailesine sırtını döndü' anlatısıyla izah eden Jesus, Georgina'nın 2016'da Ronaldo ile ilişkiye başlamasından beri kendilerini ne aradığını ne sorduğunu belirtti. "Bizden utanıyor olabilir, onun gibi lüks içinde yaşamadığımız için kendini bizden üstün görüyor olabilir. Ben asla ondan bir şey istemedim. Ronaldo ile çıkmaya başlamasından beri sadece bir ya da iki kez telefon etti " dedi. Jesus dayı, ailenin Georgina'ya kızgın tek üyesi değil. Üvey kız kardeşi Patricia Rodriguez de Ronaldo hayranı oğulları için Georgina'dan ünlü futbolcunun imzalı formalarını istediğini, ama kardeşinin bu ricayı geri çevirdiğini anlattı. Habere göre Georgina büyük annesi Juana Escarabajal'ı Ronaldo ve 4 yaşındaki kızı Alana Martina ile tanıştıramadan, Escarabajal kalp yetmezliğinden öldü. Aile ifşaatları, Ronaldo'dan ikiz dünyaya getirmeyi bekleyen İspanyol modelin Netflix'te 'I Am Georgina' isimli reality şovunun başlamasının öncesine denk geldi. Netflix, İspanyol modelin 28. yaş günü olan yarın 190 ülkede erişilebilecek programın tanıtımında şu ifadelere yer verdi: 'Hayatının bu duygusal ve derinlemesine portresinde Georgina Rodriguez'e katılın, o bir anne, influencer, iş kadını ve Cristiano Ronaldo'nun partneri.' Tanıtım videolarında İspanyolca konuşan Georgina ile Cristiano'nun çocuklarıyla birlikte gündelik hayatın zorluklarıyla uğraştığı sahneler de yar aldı. The Mail on Sunday'ın geçen ayki bir haberine göre 20 yaşında Britanya'daki Bristol'de au pair olarak çalışırken haftada 125 sterlin (150 euro) kazanan Georgina, bugün 27 yaşında ve kendine 24 milyon euroluk servet yapmış durumda. Ronaldo'nun serveti ise 947 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

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cristiano ronaldo, georgina rodriguez