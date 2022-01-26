Rusya, tatbikat için Belarus'a yeni Su-35 uçaklarını gönderecek

Birlik Devleti’nin tepki gücünü denetleme faaliyetlerine katılacak olan Doğu Askeri Birimi’nden Su-35 çok fonksiyonlu savaş uçaklarının mürettebatları, Belarus’taki hava üslerine konuşlanacak.Uçaklar ülkeye gittikten sonra Birlik Devleti’nin müşterek hava savunma sisteminin işleyişini test etmeye yönelik denetimler kapsamında göreve geçecek.Birlik Devleti’nin tepki gücünü denetlemeye yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikat için Belarus’taki hava üslerine Rus Su-35 uçakları konuşlandırılacak.
Birlik Devleti’nin tepki gücünü denetleme faaliyetlerine katılacak olan Doğu Askeri Birimi’nden Su-35 çok fonksiyonlu savaş uçaklarının mürettebatları, Belarus’taki hava üslerine konuşlanacak.
Uçaklar ülkeye gittikten sonra Birlik Devleti’nin müşterek hava savunma sisteminin işleyişini test etmeye yönelik denetimler kapsamında göreve geçecek.
Birlik Devleti’nin tepki gücünü denetlemeye yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.
10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.