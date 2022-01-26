https://tr.sputniknews.com/20220126/sivasta-1031-yerlesim-yeri-yolu-kapandi-1053136041.html

Sivas’ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı

Sivas’ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 1031 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kamu kurum ve kuruluşlarında... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:07+0300

2022-01-26T11:07+0300

2022-01-26T11:07+0300

türkiye

sivas

kar yağışı

kar

kapalı

yerleşim

yol

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Kentte dün akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 1031 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran Geçidi ise sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde de ulaşımda zorluk yaşandı. Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerden güçlükle çıkardı. Belediye ekipleri ise gece boyunca yol açma ve kaldırımlarda küreme çalışmaları yaptı. Bu arada İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olanlar, süt izni kullananlar ve gazi kamu görevlileri, bugünden itibaren 3 gün idari izinli sayıldı.26-28 Ocak’ta ise kamu kurumlarında mesai saatleri 09.30-16.00 olarak düzenlendi. Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri de 3 gün süre ile tatil edildi.

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sivas, kar yağışı, kar, kapalı, yerleşim, yol