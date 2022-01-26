https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-sehirler-arasi-otobus-seferleri-normale-dondu-1053135311.html

İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü

İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferleri saat 09.00’dan itibaren yeniden başladı. Günlerdir yolların kapalı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T10:42+0300

2022-01-26T10:42+0300

2022-01-26T10:42+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

sefer

kar

otobüs

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlanması saat 09.00’a kadar uzatılmıştı. Otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin yeniden açılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler havadan görüntülendi.2 gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara’ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi. Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-kar-nedeniyle-yolda-kalan-araclar-cekiliyor-1053107588.html

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istanbul, kar yağışı, sefer, kar, otobüs