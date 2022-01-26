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İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü
İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferleri saat 09.00’dan itibaren yeniden başladı. Günlerdir yolların kapalı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:42+0300
2022-01-26T10:42+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
sefer
kar
otobüs
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlanması saat 09.00’a kadar uzatılmıştı. Otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin yeniden açılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler havadan görüntülendi.2 gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara’ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi. Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-kar-nedeniyle-yolda-kalan-araclar-cekiliyor-1053107588.html
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istanbul, kar yağışı, sefer, kar, otobüs

İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü

10:42 26.01.2022
© İHAİstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü
İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferleri saat 09.00’dan itibaren yeniden başladı. Günlerdir yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin başlamasıyla sona ererken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlanması saat 09.00’a kadar uzatılmıştı.
Otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin yeniden açılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler havadan görüntülendi.
2 gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara’ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi.
Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konuştu.
İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor
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