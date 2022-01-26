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https://tr.sputniknews.com/20220126/thy-lutfen-havalimanlarina-gelmeden-seferinizin-durumunu-web-sitemizden-kontrol-ediniz-1053134547.html
THY: Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz
THY: Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı ve "Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
thy
uçak
bilal ekşi
türk hava yolları (thy)
ulaşım
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-havalimani-icin-notam-uzatildi-1053131562.html
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thy, uçak, bilal ekşi, türk hava yolları (thy), ulaşım

THY: Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz

10:20 26.01.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı ve "Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.
Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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İstanbul Havalimanı için NOTAM uzatıldı
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