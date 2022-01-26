https://tr.sputniknews.com/20220126/thy-lutfen-havalimanlarina-gelmeden-seferinizin-durumunu-web-sitemizden-kontrol-ediniz-1053134547.html

THY: Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz

THY: Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı ve "Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T10:20+0300

2022-01-26T10:20+0300

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türkiye

thy

uçak

bilal ekşi

türk hava yolları (thy)

ulaşım

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-havalimani-icin-notam-uzatildi-1053131562.html

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thy, uçak, bilal ekşi, türk hava yolları (thy), ulaşım