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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kamu işçisine de yüzde 2.5 ilave zam bekliyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kamu işçisine de yüzde 2.5 ilave zam bekliyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5 oranındaki ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:24+0300
2022-01-26T13:24+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
tüik
enflasyon
işçi
memur
emekli
zam
kamu
ergün atalay
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Atalay, yaptığı açıklamada memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:İlk 6 ay yüzde 12 zam yapılmıştıHükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
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recep tayyip erdoğan, tüik, enflasyon, işçi, memur, emekli, zam, kamu, ergün atalay, eyt

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kamu işçisine de yüzde 2.5 ilave zam bekliyoruz

13:24 26.01.2022
© AFP 2021 / Ozan KöseTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Ozan Köse
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5 oranındaki ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Atalay, yaptığı açıklamada memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.
Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2.5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2.5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor."

İlk 6 ay yüzde 12 zam yapılmıştı

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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