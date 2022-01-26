https://tr.sputniknews.com/20220126/turk-is-genel-baskani-atalay-kamu-iscisine-yuzde-25-ilave-zam-bekliyoruz--1053142895.html

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kamu işçisine de yüzde 2.5 ilave zam bekliyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kamu işçisine de yüzde 2.5 ilave zam bekliyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5 oranındaki ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:24+0300

2022-01-26T13:24+0300

2022-01-26T13:24+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

tüik

enflasyon

işçi

memur

emekli

zam

kamu

ergün atalay

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Atalay, yaptığı açıklamada memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:İlk 6 ay yüzde 12 zam yapılmıştıHükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/tuik-baskani-dincer-yasam-maliyetini-degil-enflasyonu-olcuyoruz-1053093059.html

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recep tayyip erdoğan, tüik, enflasyon, işçi, memur, emekli, zam, kamu, ergün atalay, eyt