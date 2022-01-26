https://tr.sputniknews.com/20220126/vali-yerlikaya-hadimkoy-giseler-ve-arnavutkoy-arasina-park-edilmis-araclarin-acilen-cekilmesi-gerek-1053144541.html

Vali Yerlikaya: Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasına park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerek

Vali Yerlikaya: Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasına park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:52+0300

2022-01-26T13:52+0300

2022-01-26T13:56+0300

türkiye

ali yerlikaya

arnavutköy

sürücü

hadımköy

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların sürücülerine araçların bölgeden alınmasını için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadesini kullandı.

türkiye

arnavutköy

hadımköy

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ali yerlikaya, arnavutköy, sürücü, hadımköy