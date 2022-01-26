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https://tr.sputniknews.com/20220126/vali-yerlikaya-hadimkoy-giseler-ve-arnavutkoy-arasina-park-edilmis-araclarin-acilen-cekilmesi-gerek-1053144541.html
Vali Yerlikaya: Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasına park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerek
Vali Yerlikaya: Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasına park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:52+0300
2022-01-26T13:56+0300
türkiye
ali yerlikaya
arnavutköy
sürücü
hadımköy
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların sürücülerine araçların bölgeden alınmasını için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadesini kullandı.
türkiye
arnavutköy
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ali yerlikaya, arnavutköy, sürücü, hadımköy

Vali Yerlikaya: Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasına park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerek

13:52 26.01.2022 (güncellendi: 13:56 26.01.2022)
© İHA / Davut Hasİstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / Davut Has
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir" çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların sürücülerine araçların bölgeden alınmasını için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadesini kullandı.
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