https://tr.sputniknews.com/20220126/valilik-uyarmisti-hadimkoy-yolu-araclarin-cekilmesiyle-trafige-acildi-1053158823.html

Valilik uyarmıştı: Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

Valilik uyarmıştı: Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T18:44+0300

2022-01-26T18:44+0300

2022-01-26T18:47+0300

yaşam

arnavutköy

hadımköy

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İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyordu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.Yerlikaya'nın açıklamasının ardından saat 14.00 sıralarında trafiğe engel olan araçlar çekiciyle götürülmeye başlandı.Girişlerin polis ekipleri tarafından kapatıldığı yolda başıboş araçlar çekilerek yol temizlenirken, Hadımköy Bağlantı yolu üçüncü günde kısmen trafiğe açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/beylikduzu-buyukcekmece-arasinda-e-5-karayolu-trafige-kapandi-1053077347.html

arnavutköy

hadımköy

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arnavutköy, hadımköy