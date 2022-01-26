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Valilik uyarmıştı: Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı
Valilik uyarmıştı: Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T18:44+0300
2022-01-26T18:47+0300
yaşam
arnavutköy
hadımköy
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İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyordu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.Yerlikaya'nın açıklamasının ardından saat 14.00 sıralarında trafiğe engel olan araçlar çekiciyle götürülmeye başlandı.Girişlerin polis ekipleri tarafından kapatıldığı yolda başıboş araçlar çekilerek yol temizlenirken, Hadımköy Bağlantı yolu üçüncü günde kısmen trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/beylikduzu-buyukcekmece-arasinda-e-5-karayolu-trafige-kapandi-1053077347.html
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arnavutköy, hadımköy

Valilik uyarmıştı: Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

18:44 26.01.2022 (güncellendi: 18:47 26.01.2022)
© FotoğrafHadımköy trafik
Hadımköy trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Fotoğraf
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İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. İstanbul Valiliği'nden araçlarını çekmesi yönünde açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından, yollarda kalan araçlar valilik talimatı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.
İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyordu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.
İstanbul'da kar yağışı Sultangazi Metris bağlantı yolunda da etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yoğun kar yağışı
24 Ocak, 18:18
Yerlikaya'nın açıklamasının ardından saat 14.00 sıralarında trafiğe engel olan araçlar çekiciyle götürülmeye başlandı.
Girişlerin polis ekipleri tarafından kapatıldığı yolda başıboş araçlar çekilerek yol temizlenirken, Hadımköy Bağlantı yolu üçüncü günde kısmen trafiğe açıldı.
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