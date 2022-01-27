Öldükleri yere Kobe Bryant ile kızının heykeli dikildi

Öte yandan, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazadan sonra ölenlerin de dahil olduğu kaza mahalline ait fotoğrafların, fotoğrafların polis ve itfaiye çalışanları arasında geniş çapta paylaşıldığını iddia etmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması da 22 Şubat'ta görülecek.