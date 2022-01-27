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Öldükleri yere Kobe Bryant ile kızının heykeli dikildi
Öldükleri yere Kobe Bryant ile kızının heykeli dikildi
ABD Los Angeles'ta yaşayan bir heykeltıraş, 2 yıl önce uçak kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ile kızının heykelini... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:34+0300
2022-01-27T11:34+0300
2022-01-27T11:37+0300
multimedya
kobe bryant
ölüm
kaza
gianna maria bryant
vanessa bryant
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Öldükleri yere Kobe Bryant ile kızının heykeli dikildi 11:34 27.01.2022 (güncellendi: 11:37 27.01.2022)
ABD Los Angeles'ta yaşayan bir heykeltıraş, 2 yıl önce uçak kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ile kızının heykelini dikti.
© REUTERS / DAVID SWANSON
NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın bronz bir heykeli, Kaliforniya'nın Calabasas ilçesindeki kaza yerine dikildi.
NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın bronz bir heykeli, Kaliforniya'nın Calabasas ilçesindeki kaza yerine dikildi.
© REUTERS / DAVID SWANSON
41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020 tarihindeki kazaya, yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğu belirtilmişti.
41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020 tarihindeki kazaya, yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğu belirtilmişti.
© REUTERS / DAVID SWANSON
Heykeltıraş Dan Medina tarafından oluşturulan heykel, Kobe Bryant'ı Lakers forması giymiş ve kızı Gianna'ya sarılmış bir şekilde tasvir edildi.
Heykeltıraş Dan Medina tarafından oluşturulan heykel, Kobe Bryant'ı Lakers forması giymiş ve kızı Gianna'ya sarılmış bir şekilde tasvir edildi.
© REUTERS / DAVID SWANSON
Heykelin kaidesinde bulunan plakette ise,, kazada hayatını kaybeden 9 kişinin isimleri yer alıyor. Medina, heykelin bölgede kalıcı olacağını açıkladı.
Heykelin kaidesinde bulunan plakette ise,, kazada hayatını kaybeden 9 kişinin isimleri yer alıyor. Medina, heykelin bölgede kalıcı olacağını açıkladı.
© REUTERS / DAVID SWANSON
Öte yandan, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazadan sonra ölenlerin de dahil olduğu kaza mahalline ait fotoğrafların, fotoğrafların polis ve itfaiye çalışanları arasında geniş çapta paylaşıldığını iddia etmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması da 22 Şubat'ta görülecek.
Öte yandan, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazadan sonra ölenlerin de dahil olduğu kaza mahalline ait fotoğrafların, fotoğrafların polis ve itfaiye çalışanları arasında geniş çapta paylaşıldığını iddia etmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması da 22 Şubat'ta görülecek.