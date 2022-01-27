https://tr.sputniknews.com/20220127/ak-partili-bozdag-sanatiyla-gundeme-gelemeyen-fazil-say-chp-borazanligi-ile-gundem-oluyor-1053179004.html
AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor
AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T10:57+0300
2022-01-27T10:57+0300
2022-01-27T10:57+0300
türkiye
fotoğraf
devlet bahçeli
bekir bozdağ
fazıl say
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akp
açıklama
tepki
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AK Partili Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan sanatçı Fazıl Say'a tepki gösterdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, "Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar. Anlaşılan o ki, sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor" dedi.Sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" notunu düşmüştü.
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fotoğraf, devlet bahçeli, bekir bozdağ, fazıl say, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, açıklama, tepki, ekrem imamoğlu
AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a yönelik "Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor" ifadelerini kullandı.
AK Partili Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan sanatçı Fazıl Say'a tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, "Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar. Anlaşılan o ki, sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor" dedi.
Sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" notunu düşmüştü.