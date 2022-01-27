https://tr.sputniknews.com/20220127/ak-partili-bozdag-sanatiyla-gundeme-gelemeyen-fazil-say-chp-borazanligi-ile-gundem-oluyor-1053179004.html

AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor

AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T10:57+0300

2022-01-27T10:57+0300

2022-01-27T10:57+0300

türkiye

fotoğraf

devlet bahçeli

bekir bozdağ

fazıl say

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

akp

açıklama

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103365/02/1033650254_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_2ddb58f22ae89d421495010c1edcbc87.jpg

AK Partili Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan sanatçı Fazıl Say'a tepki gösterdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, "Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar. Anlaşılan o ki, sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor" dedi.Sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" notunu düşmüştü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotoğraf, devlet bahçeli, bekir bozdağ, fazıl say, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, açıklama, tepki, ekrem imamoğlu