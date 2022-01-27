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Ankara’da sokak hayvanları için günde 1 ton mama üretilecek
Ankara’da sokak hayvanları için günde 1 ton mama üretilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:10+0300
2022-01-27T16:11+0300
türkiye
ankara
mansur yavaş
sokak
mama
sokak hayvanları
ödeme
sokak köpeği
üretim
sokak kedisi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası gıda maddelerini geri dönüştürerek Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurduğu tesiste mama üretmeye başladı.'Ankara kendi̇ mamasını üreterek yılda 3.5 mi̇lyon TL tasarruf sağlayacak'İlk etapta günlük 1 ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar Başkent'teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.Sözcü'nün aktardığına göre, günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:“Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3.5 milyon TL tasarruf sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”Restoran, kafe, kamu kurum ve kuruluşları i̇le gıda fabri̇kalarına çağrıRestorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine vermesi çağrısında bulunan Aslan şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220124/mansur-yavas-uyuyamayanlari-tum-dunya-ile-ayni-anda-kar-calismasi-izlemeye-bekliyorum-1053046749.html
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ankara, mansur yavaş, sokak, mama, sokak hayvanları, ödeme, sokak köpeği, üretim, sokak kedisi

Ankara’da sokak hayvanları için günde 1 ton mama üretilecek

16:10 27.01.2022 (güncellendi: 16:11 27.01.2022)
© Fotoğraf : Pixabayköpek, kedi, evcil hayvan
köpek, kedi, evcil hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde mama üretimine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası gıda maddelerini geri dönüştürerek Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurduğu tesiste mama üretmeye başladı.

'Ankara kendi̇ mamasını üreterek yılda 3.5 mi̇lyon TL tasarruf sağlayacak'

İlk etapta günlük 1 ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar Başkent'teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.
Sözcü'nün aktardığına göre, günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:
“Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3.5 milyon TL tasarruf sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”

Restoran, kafe, kamu kurum ve kuruluşları i̇le gıda fabri̇kalarına çağrı

Restorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine vermesi çağrısında bulunan Aslan şöyle konuştu:
“Ankara'da çok sayıda özel ve kamu kurum ve kuruluşu var. Bu kurum ve kuruluşların kazan dibi gıda artıklarını bize vermeleri halinde onları mamaya dönüştürerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanacağız. Üretim fazlası gıdalarını vermek isteyen kuruluşlar Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçebilirler.”
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