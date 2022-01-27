https://tr.sputniknews.com/20220127/ankarada-sokak-hayvanlari-icin-gunde-1-ton-mama-uretilecek-1053197083.html

Ankara’da sokak hayvanları için günde 1 ton mama üretilecek

Ankara’da sokak hayvanları için günde 1 ton mama üretilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:10+0300

2022-01-27T16:10+0300

2022-01-27T16:11+0300

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası gıda maddelerini geri dönüştürerek Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurduğu tesiste mama üretmeye başladı.'Ankara kendi̇ mamasını üreterek yılda 3.5 mi̇lyon TL tasarruf sağlayacak'İlk etapta günlük 1 ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar Başkent'teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.Sözcü'nün aktardığına göre, günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:“Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3.5 milyon TL tasarruf sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”Restoran, kafe, kamu kurum ve kuruluşları i̇le gıda fabri̇kalarına çağrıRestorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine vermesi çağrısında bulunan Aslan şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220124/mansur-yavas-uyuyamayanlari-tum-dunya-ile-ayni-anda-kar-calismasi-izlemeye-bekliyorum-1053046749.html

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