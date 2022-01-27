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https://tr.sputniknews.com/20220127/bakan-bilgin-18-milyon-emeklinin-aylik-tutarlarinda-450-tlye-varan-artislar-saglandi-1053199433.html
Bakan Bilgin: 1.8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlandı
Bakan Bilgin: 1.8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:12+0300
2022-01-27T17:12+0300
ekonomi
vedat bilgin
memur
emekli
zam
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, emeklilikte intibak düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Bakan Vedat Bilgin, "2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır” yanıtını verdi. Gürer, "Bakanlıktan gelen yanıt ne yazık ki beklenti içinde olan vatandaşlarımızın umudunu karşılayan yanıtlar değildir" dedi.Ömer Fethi Gürer, Vedat Bilgin’in yanıtlamasıyla istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Kamuda taşeronda kalan, yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosuna alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir? Taşerondan kadroya geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? Asıl işi yapana asıl kadro verilecek midir” sorularını yöneltmişti.Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını da soran Gürer, ayrıca “Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortasının başlaması sağlanacak mıdır” sorusunun da yanıtlanmasını istemişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, “696 sayılı KHK kapsamında, bir alt işveren işçisinin kadroya alınması açısından aranan kriterler, ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan tespit komisyonları tarafından titizlikle yapılmıştır. 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nde de konu ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği hususunda mutabakat sağlanmıştır” yanıtını verdi.
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vedat bilgin, memur, emekli, zam

Bakan Bilgin: 1.8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlandı

17:12 27.01.2022
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1.8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır" dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, emeklilikte intibak düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Bakan Vedat Bilgin, "2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır” yanıtını verdi. Gürer, "Bakanlıktan gelen yanıt ne yazık ki beklenti içinde olan vatandaşlarımızın umudunu karşılayan yanıtlar değildir" dedi.
Ömer Fethi Gürer, Vedat Bilgin’in yanıtlamasıyla istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Kamuda taşeronda kalan, yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosuna alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir? Taşerondan kadroya geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? Asıl işi yapana asıl kadro verilecek midir” sorularını yöneltmişti.
Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını da soran Gürer, ayrıca “Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortasının başlaması sağlanacak mıdır” sorusunun da yanıtlanmasını istemişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, “696 sayılı KHK kapsamında, bir alt işveren işçisinin kadroya alınması açısından aranan kriterler, ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan tespit komisyonları tarafından titizlikle yapılmıştır. 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nde de konu ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği hususunda mutabakat sağlanmıştır” yanıtını verdi.
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