Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.
Kremlin, Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.