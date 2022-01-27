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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
Kremlin, Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:53+0300
2022-01-27T13:09+0300
vladimir putin
politika
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor

12:53 27.01.2022 (güncellendi: 13:09 27.01.2022)
© AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Kremlin, Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.
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