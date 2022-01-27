https://tr.sputniknews.com/20220127/galatasaray-atalay-babacani-umraniyespora-kiraladi-yedlin-ile-yollarini-ayirdi-1053168956.html

Galatasaray Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı, Yedlin ile yollarını ayırdı

Galatasaray Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı, Yedlin ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı; ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:23+0300

2022-01-27T00:23+0300

2022-01-27T00:23+0300

spor

galatasaray

deandre yedlin

atalay babacan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049047895_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b590d63be0da814fab5d72e5bedf6f1f.jpg

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Babacan'ın bu sezon sonuna kadar geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, deandre yedlin, atalay babacan