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https://tr.sputniknews.com/20220127/galatasaray-atalay-babacani-umraniyespora-kiraladi-yedlin-ile-yollarini-ayirdi-1053168956.html
Galatasaray Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı, Yedlin ile yollarını ayırdı
Galatasaray Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı, Yedlin ile yollarını ayırdı
Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı; ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:23+0300
2022-01-27T00:23+0300
spor
galatasaray
deandre yedlin
atalay babacan
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Babacan'ın bu sezon sonuna kadar geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.
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galatasaray, deandre yedlin, atalay babacan

Galatasaray Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı, Yedlin ile yollarını ayırdı

00:23 27.01.2022
© İHADeAndre Yedlin
DeAndre Yedlin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı; ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile ise karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Babacan'ın bu sezon sonuna kadar geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.
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