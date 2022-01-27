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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda el yapımı tabanca, pompalı tüfek, 275 adet tabanca mermisi ve 1... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:49+0300
2022-01-27T22:49+0300
türkiye
izmir
operasyon
gözaltı
silah kaçakçılığı
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, S.Y. isimli şüphelinin Buca ilçesindeki evi ile R.Y. ve Ö.D., isimli şahısların Konak ilçesindeki ev adreslerine operasyon düzenlendi.Yapılan aramalarda; 7 adet el yapımı tabanca, 275 adet tabanca mermisi, 17 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/sosyal-medyada-kacak-parfum-satan-kisi-yakalandi-1053202672.html
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izmir, operasyon, gözaltı, silah kaçakçılığı

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

22:49 27.01.2022
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda el yapımı tabanca, pompalı tüfek, 275 adet tabanca mermisi ve 1 adet pala ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, S.Y. isimli şüphelinin Buca ilçesindeki evi ile R.Y. ve Ö.D., isimli şahısların Konak ilçesindeki ev adreslerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; 7 adet el yapımı tabanca, 275 adet tabanca mermisi, 17 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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