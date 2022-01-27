Sosyal medyada kaçak parfüm satan kişi yakalandı

Zonguldak'ta sosyal medyada kaçak parfüm sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.96 gümrük kaçağı parfüm bulunduAdreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ta bir kişinin sosyal medyada canlı yayın üzerinden mezat usulü gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı tespit edildi. Canlı yayın yaptığı sırada yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ta sosyal medyada kaçak parfüm sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
96 gümrük kaçağı parfüm bulundu
Adreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.