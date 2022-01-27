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https://tr.sputniknews.com/20220127/sosyal-medyada-kacak-parfum-satan-kisi-yakalandi-1053202672.html
Sosyal medyada kaçak parfüm satan kişi yakalandı
Sosyal medyada kaçak parfüm satan kişi yakalandı
Zonguldak'ta bir kişinin sosyal medyada canlı yayın üzerinden mezat usulü gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı tespit edildi. Canlı yayın yaptığı sırada... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:19+0300
2022-01-27T18:19+0300
türkiye
sosyal medya
zonguldak
parfüm
kaçak
zanlı
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Zonguldak'ta sosyal medyada kaçak parfüm sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.96 gümrük kaçağı parfüm bulunduAdreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
türkiye
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sosyal medya, zonguldak, parfüm, kaçak, zanlı

Sosyal medyada kaçak parfüm satan kişi yakalandı

18:19 27.01.2022
© İHA / İHA-AW52177045 yıl hapis cezası ile aranırken polislere yakalanan şahıs: Yolun sonuna geldik
45 yıl hapis cezası ile aranırken polislere yakalanan şahıs: Yolun sonuna geldik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / İHA-AW521770
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Zonguldak'ta bir kişinin sosyal medyada canlı yayın üzerinden mezat usulü gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı tespit edildi. Canlı yayın yaptığı sırada yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ta sosyal medyada kaçak parfüm sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

96 gümrük kaçağı parfüm bulundu

Adreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
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