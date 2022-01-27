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https://tr.sputniknews.com/20220127/myp-lideri-ahmet-reyiz-yilmaz-akdeniz-gazi-konusunda-hukumete-destek-vermeye-haziriz-1053213090.html
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Akdeniz gazı konusunda hükümete destek vermeye hazırız
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Akdeniz gazı konusunda hükümete destek vermeye hazırız
Muhafazakâr Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık bir çağrı ile Akdeniz gazının çıkartılması için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumu bir kez... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:14+0300
2022-01-27T23:14+0300
politika
doğalgaz
akdeniz
muhafazakar yükseliş parti (myp)
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Muhafazakâr Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MYP Lideri Yılmaz, “Ben bir siyasetçiden önce bu ülkeye aralıksız hizmet eden bir iş adamıyım. 30 yıldır İsrail’de faaliyette olan büyük bir Türk şirketinin de sahibiyim. Bu büyük tecrübe müspet manada ülkemiz lehine mutlaka kullanılmalıdır. Hakkaniyet dairesinde tarafların menfaatleri korunarak Akdeniz gazı gelecek bin yılımız için mutlaka çıkartılmalıdır. Akdeniz gazı konusunda ne aldatan ne de aldanan olamayız. Akdeniz’de çıkan doğal gaz bizim ve İsrail’in gelecek bin yılını şekillendirecek bir meseledir. Meseleye sadece birkaç gaz sahası açma gözü ile bakılamaz. Büyük bir rezerv var. Bu rezerve Türkiye ve İsrail’in kontrolünde dünyaya sunulabilir” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında MYP Lideri Yılmaz, "Bu gazı çıkartmak Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Akdeniz’in bir barış gölü haline gelmesine de katkı yapacak bir ortaklık İsrail ile kurulabilir. Bu konu da tarafların uzlaşmasını sağlayacak zemini oluşturmamız pekala mümkündür. Bu mesele siyaset üstü tutulması gereken halkımızın geleceğini şekillendirecek bir meseledir" dedi.
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doğalgaz, akdeniz, muhafazakar yükseliş parti (myp)

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Akdeniz gazı konusunda hükümete destek vermeye hazırız

23:14 27.01.2022
© İHA / İHA-AW529656Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz
Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / İHA-AW529656
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Muhafazakâr Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık bir çağrı ile Akdeniz gazının çıkartılması için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Bu gazı çıkartmak Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Muhafazakâr Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MYP Lideri Yılmaz, “Ben bir siyasetçiden önce bu ülkeye aralıksız hizmet eden bir iş adamıyım. 30 yıldır İsrail’de faaliyette olan büyük bir Türk şirketinin de sahibiyim. Bu büyük tecrübe müspet manada ülkemiz lehine mutlaka kullanılmalıdır. Hakkaniyet dairesinde tarafların menfaatleri korunarak Akdeniz gazı gelecek bin yılımız için mutlaka çıkartılmalıdır. Akdeniz gazı konusunda ne aldatan ne de aldanan olamayız. Akdeniz’de çıkan doğal gaz bizim ve İsrail’in gelecek bin yılını şekillendirecek bir meseledir. Meseleye sadece birkaç gaz sahası açma gözü ile bakılamaz. Büyük bir rezerv var. Bu rezerve Türkiye ve İsrail’in kontrolünde dünyaya sunulabilir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında MYP Lideri Yılmaz, "Bu gazı çıkartmak Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Akdeniz’in bir barış gölü haline gelmesine de katkı yapacak bir ortaklık İsrail ile kurulabilir. Bu konu da tarafların uzlaşmasını sağlayacak zemini oluşturmamız pekala mümkündür. Bu mesele siyaset üstü tutulması gereken halkımızın geleceğini şekillendirecek bir meseledir" dedi.
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