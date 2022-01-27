Putin, Leningrad Kuşatması’nın kırılmasının yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti

Putin, Sovyet askerlerinin 27 Ocak 1944’te Nazi Almanyası’nın 872 gün süren Leningrad Kuşatması’nı kırması anısına Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.Rus liderin ziyareti Leningrad’ın kurtarılması sırasında ölen kahramanlar ve kent halkını anmak için gerçekleştirildi.Anıt mezara çelenk bırakıldı ve tören düzenlendi.Leningrad kuşatması şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçti. Yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının toprağa verildiği Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti ve çelenk bıraktı.
Putin, Sovyet askerlerinin 27 Ocak 1944’te Nazi Almanyası’nın 872 gün süren Leningrad Kuşatması’nı kırması anısına Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.
Rus liderin ziyareti Leningrad’ın kurtarılması sırasında ölen kahramanlar ve kent halkını anmak için gerçekleştirildi.
Anıt mezara çelenk bırakıldı ve tören düzenlendi.
Leningrad kuşatması şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçti. Yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.
Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей и жителей Ленинграда.