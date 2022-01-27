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https://tr.sputniknews.com/20220127/putin-leningrad-kusatmasinin-kirilmasinin-yil-donumunde-anit-mezarligi-ziyaret-etti-1053199010.html
Putin, Leningrad Kuşatması’nın kırılmasının yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti
Putin, Leningrad Kuşatması’nın kırılmasının yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının toprağa verildiği Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:45+0300
2022-01-27T16:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
leningrad
leningrad kuşatması
ziyaret
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Putin, Sovyet askerlerinin 27 Ocak 1944’te Nazi Almanyası’nın 872 gün süren Leningrad Kuşatması’nı kırması anısına Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.Rus liderin ziyareti Leningrad’ın kurtarılması sırasında ölen kahramanlar ve kent halkını anmak için gerçekleştirildi.Anıt mezara çelenk bırakıldı ve tören düzenlendi.Leningrad kuşatması şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçti. Yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.
rusya
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rusya, vladimir putin, leningrad, leningrad kuşatması, ziyaret

Putin, Leningrad Kuşatması’nın kırılmasının yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti

16:45 27.01.2022 (güncellendi: 16:46 27.01.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский Vladimir Putin
 Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının toprağa verildiği Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti ve çelenk bıraktı.
Putin, Sovyet askerlerinin 27 Ocak 1944’te Nazi Almanyası’nın 872 gün süren Leningrad Kuşatması’nı kırması anısına Piskaryovskiy Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.
Rus liderin ziyareti Leningrad’ın kurtarılması sırasında ölen kahramanlar ve kent halkını anmak için gerçekleştirildi.
Anıt mezara çelenk bırakıldı ve tören düzenlendi.
Leningrad kuşatması şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçti. Yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.
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