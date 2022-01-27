Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Karadeniz'de barışı korumada Türkiye'ye kritik rol düşüyor

Zaman zaman bize diyorlar ki, silahların tedariki 'sadece bir işmiş'. Bizce bu, her zaman doğru olmayabilir, zaman zaman da hiç doğru değildir. Böyle olsaydı, bazı başkentler, komşu ülkelere silahların, mesela, Amerikan uçaklarının veya Fransız korvetlerinin, satışlarını dikkatlice takip etmezlerdi. Ve tabii ki, çok önemli bir husus da sadece neyi değil, kime ve ne için silah verdiğinizdir. Askeri teknik ürünlerin ‘son alıcısının’ olgunluk ve sorumluluk derecesi çok mühimdir. Ve bu 'alıcının' elde ettiği yeni silahlar, alıcının bunları hiçbir cezai sorumluluk taşımadan maceracı bir şekilde kullanma niyetini arttırma riski doğurursa, bu durum, iyice düşünüp taşınmak için bir sebep olmalıdır.