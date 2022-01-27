https://tr.sputniknews.com/20220127/savunma-sanayii-baskanligi-6g-teknolojisinde-patent-alma-hedefiyle-ar-ge-projesi-baslatti-1053183757.html

Savunma Sanayii Başkanlığı, 6G teknolojisinde patent alma hedefiyle Ar-Ge projesi başlattı

Savunma Sanayii Başkanlığı, 6G teknolojisinde patent alma hedefiyle Ar-Ge projesi başlattı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) 2021 yılı içinde imzalanan Ar-Ge projeleri için imza töreni gerçekleştirdi. İmzalanan 13 projeden biri de ‘6G Araştırma... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T12:34+0300

2022-01-27T12:34+0300

2022-01-27T12:34+0300

savunma

5g

4,5g

teknoloji

prof. dr. ismail demir

savunma sanayii başkanlığı

arge

6g

savunma sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104120/40/1041204084_0:22:1281:742_1920x0_80_0_0_3eb5139388ea71af068c633635f843ed.jpg

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı imza töreninde Türkiye’nin teknolojik ilerlemesinde önemli etkileri bulunacak 13 proje imzalandı. Prof. Dr. İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, “Bu paneller ile TSK’nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan alanlarda veya geleceğe yönelik yeni teknoloji alanlarında yurtdışı bağımlılığın giderilmesi hedefiyle proje başlangıç kararları alıyoruz” dedi.“Tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz” diye devam eden Prof. Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı:Prof. Dr. Demir, “Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” diye de ekledi.Başlatılan 13 proje27 Ocak 2022’de düzenlenen törenle duyurulan projeler ise şöyle sıralanıyor:Dikkat çeken projelerBu projeler arasından “6G Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi” dikkat çekiyor. Projenin açıklamasında, “Bu proje ile yapılacak Ar-Ge çalışmaları sayesinde bir sonraki önemli teknoloji olarak hayatımızda yer edinmesi beklenen 6G alanında ülkemizin standartlara girdi yapan ve patent geliştiren bir konuma kavuşması amaçlanmaktadır” denildi.Öte yandan Sınır Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka Tabanlı İHA’lar İle Tespiti (AHLAT) Projesi ile de otonom mini-İHA sürülerinin sınır hattı boyunca arazi taraması yaparak, askeri timin etrafındaki illegal unsurlarının tespitini gerçekleştirecek bir gözetleme sistemi kurulması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220118/savunma-sanayi-projelerine-kdv-istisnasi-1052839143.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

5g, 4,5g, teknoloji, prof. dr. ismail demir, savunma sanayii başkanlığı, arge, 6g, savunma sanayi