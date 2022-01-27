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Savunma Sanayii Başkanlığı, 6G teknolojisinde patent alma hedefiyle Ar-Ge projesi başlattı
© Fotoğraf : Twitter6G teknolojisi
© Fotoğraf : Twitter
Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) 2021 yılı içinde imzalanan Ar-Ge projeleri için imza töreni gerçekleştirdi. İmzalanan 13 projeden biri de ‘6G Araştırma Geliştirme Çalışmaları Projesi’ oldu. Bu proje ile 6G teknolojisinde ‘standartlara girdi yapan ve patent geliştiren bir konuma’ ulaşılması hedefleniyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı imza töreninde Türkiye’nin teknolojik ilerlemesinde önemli etkileri bulunacak 13 proje imzalandı. Prof. Dr. İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, “Bu paneller ile TSK’nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan alanlarda veya geleceğe yönelik yeni teknoloji alanlarında yurtdışı bağımlılığın giderilmesi hedefiyle proje başlangıç kararları alıyoruz” dedi.
“Tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz” diye devam eden Prof. Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı:
SASAD tarafından yayımlanan Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporunda yer alan Ar-Ge verilerine baktığımızda, savunma sanayii sektöründe, 2020 yılında 325 milyon doları öz kaynaklardan olmak üzere Ar-Ge alanında toplam 1 milyar 240 milyon dolar harcandığını görüyoruz. Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık % 14’üne tekabül etmektedir. Bu oran, sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesi niteliğindedir. Başkanlık olarak da Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1.2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirdik.
Prof. Dr. Demir, “Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” diye de ekledi.
Başlatılan 13 proje
27 Ocak 2022’de düzenlenen törenle duyurulan projeler ise şöyle sıralanıyor:
Sürü Sistemleri için Tasarsız Ağ Geliştirilmesi (SAHRA) Projesi
Sürü-Sürü Hava Angajmanları İçin Yapay Zekâ Teknolojileri Geliştirilmesi (SUMRU) Projesi
6G Araştırma Geliştirme Çalışmaları (6G AR-GE) Projesi
Sürü Sistemleri için Dağıtık Karar Verme Altyapısı Geliştirilme (AHENK) Projesi
Siber Savunma Simülasyon Platformu (SİBERSİM) Projesi
Şifre Atakları için Dağıtık ve Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemi Geliştirilmesi (ANAHTAR) Projesi
Enerji Kritik Alt Yapılara Yönelik Siber Güvenlik Yeteneklerin Geliştirilmesi (SİNERJİ) Projesi
Sınır Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka Tabanlı İHA’lar İle Tespiti (AHLAT) Projesi
Reçine Ön Emdirilmiş Elyaf Geliştirilmesi (DEMET) Projesi
Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi ile Fonksiyonel Geçişli Malzeme Proseslerinin Geliştirilmesi (YÖNTEM) Projesi
Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirilmesi Programı FAZ-2 (KÜLÇE) Projesi
Lazer Detonatör Geliştirilmesi (LADES) Projesi
Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Dekontaminasyon Teknolojisi Geliştirme (DEKON) Projesi
18 Ocak, 09:24
Dikkat çeken projeler
Bu projeler arasından “6G Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi” dikkat çekiyor. Projenin açıklamasında, “Bu proje ile yapılacak Ar-Ge çalışmaları sayesinde bir sonraki önemli teknoloji olarak hayatımızda yer edinmesi beklenen 6G alanında ülkemizin standartlara girdi yapan ve patent geliştiren bir konuma kavuşması amaçlanmaktadır” denildi.
Öte yandan Sınır Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka Tabanlı İHA’lar İle Tespiti (AHLAT) Projesi ile de otonom mini-İHA sürülerinin sınır hattı boyunca arazi taraması yaparak, askeri timin etrafındaki illegal unsurlarının tespitini gerçekleştirecek bir gözetleme sistemi kurulması hedefleniyor.