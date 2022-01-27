https://tr.sputniknews.com/20220127/tcmb-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-aciklayacak-1053174984.html

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T07:49+0300

2022-01-27T07:49+0300

2022-01-27T07:49+0300

ekonomi

enflasyon

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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enflasyon, merkez bankası, şahap kavcıoğlu