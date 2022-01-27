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TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T07:49+0300
2022-01-27T07:49+0300
ekonomi
enflasyon
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
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enflasyon, merkez bankası, şahap kavcıoğlu

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

07:49 27.01.2022
© AP Photo / Mücahid YapıcıEnflasyon - pazar
Enflasyon - pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Mücahid Yapıcı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
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