Termik santral raporu: Muğla, filtre yüzünden santralleri kapanan Zonguldak’ı kirlilikte geçti

Muğla’daki Yatağan Termik Santrali 20 yıl filtresi olmadan faaliyet gösterdi, Çanakkale’de bulunan 19 Mart termik santralinin filtresi daha yeni takıldı. En çok etkilenen şehir tatil beldemiz olan Muğla. Santraller kapanmasaydı eğer birinci sırada Zonguldak olurdu. Muğla’daki Yatağan Termik Santrali 20 yıl filtresi olmadan faaliyet gösterdi, Çanakkale’de bulunan 19 Mart termik santralinin filtresi daha yeni takıldı. En çok etkilenen şehir tatil beldemiz olan Muğla. Santraller kapanmasaydı eğer birinci sırada Zonguldak olurdu.

Kütahya’daki faal olarak çalışan en eski termik santral 1965 yılından beri işletilmekte o yüzden 55 yıl geriye gitmiş olduk. Kütahya’daki faal olarak çalışan en eski termik santral 1965 yılından beri işletilmekte o yüzden 55 yıl geriye gitmiş olduk.

Tüm bu santrallerin insan sağlığına 55 yıllık etkisini değerlendirdiğimizde sonuç: 200 bin erken ölüm. Erken ölümden kasıt, bir insanın ortalama yaşam süresinden daha kısa ölmesi ve bunun doğrudan kömürlü termik santraline bağlı hava kirliliği olması. Tüm bu santrallerin insan sağlığına 55 yıllık etkisini değerlendirdiğimizde sonuç: 200 bin erken ölüm. Erken ölümden kasıt, bir insanın ortalama yaşam süresinden daha kısa ölmesi ve bunun doğrudan kömürlü termik santraline bağlı hava kirliliği olması.