https://tr.sputniknews.com/20220127/trakya-birlik-baskani-indirim-yok-dedi-bu-seviyeler-zamanla-normal-gelecek-1053174668.html

Trakya Birlik Başkanı 'indirim yok' dedi: 'Bu seviyeler zamanla normal gelecek'

Trakya Birlik Başkanı 'indirim yok' dedi: 'Bu seviyeler zamanla normal gelecek'

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, "Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T07:26+0300

2022-01-27T07:26+0300

2022-01-27T07:26+0300

türkiye

zam

trakya birlik

ayçiçek yağı

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ANKA'nın haberine göre; Türkiye yağ piyasasında belirleyici rol oynayan Trakya Birlik, ayçiçeği yağ fiyatlarının düşmemesinin sebebi olarak maliyet artışlarını gösterdi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı" dedi.Son dönemde fiyatı tırmanan ayçiçeği yağında, en büyük maliyet artışının ambalaj fiyatlarında yaşandığı, bu nedenle fiyatın düşmediği belirtildi.'Teneke ambalaj 5 TL'den 15'e çıktı'Geçen yıla oranla bir teneke yağın ambalaj fiyatı maliyetinin bugünle kıyaslandığında 3 katına çıktığını belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç şunları söyledi:"Dünyada ayçiçeği fiyatlarında bir yükseliş meydana geldi. Bunu ardından döviz kuru tetikledi, yukarıya taşınmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde bir gevşeme oldu ayçiçek ve yağ fiyatlarında. Çekirdek ve yağ fiyatlarından kaynaklı bir yükseliş değil. Girdilerdeki yükseliş de maliyeti tetikledi. Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı diyebilirim. Bu da ayçiçek yağ fiyatlarının yukarıya çıkmasında az da olsa sebep oluşturmakta."Tüketicinin fiyatların düşük olması yönünde bir beklenti içinde olduğunu ancak dünya piyasasında yaşanan artışa bağlı bir fiyatlandırma yaşandığını belirten Kırbiç, "Tüketicinin beklentisi fiyatın düşük olması yönündedir. Bu reel bir gerçek. Ayçiçek üreticisinin de ayçiçek fiyatının yüksek olma beklentisi vardır. Dünyada şu anda gıda enflasyonu yaşanmakta. Sadece ülkemizde değil bu, tüm gıda ürünlerinde başka emtialarda ciddi fiyat artışı var. Bir yılda emtia ürünlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış olan ürünler var. İnsanların gelirlerinde artışlar olduğunda zamanla bu seviyeler insanlara normal hale gelecektir" dedi.'Kişi başı ayçiçeği yağı tüketimi 12 litre'Ülkemizde kişi başı ayçiçeği yağı tüketiminin 12 litre olduğunu belirten Kırbiç, "Trakya Birlik’in yıllar itibari ile değişmekle birlikte ortalama 160-170 bin ton rafine yağ üretimi var. Bu da Türkiye pazarının yüzde 20’ye yakın bir bölümü. Bu kendi fabrikalarımızda rafine edilip tüketicinin hizmetine sunulan, Türkiye’de de kalitesi tartışılmayan bir yağ" dedi.Trakya Birlik’in tohum dağıtımına başladığını söyleyen Kırbiç, "48 kooperatifimizde ayçiçeği tohum satışlarımız başlamıştır. Bu bahsettiğimiz artışlar tohum sektörüne de yansıdı, ciddi artışlar söz konusu. 48 kooperatifimiz de dün itibari ile tüm tohum çeşitlerimizin satışına başlanmıştır” diyerek Edirne bölgesinin erken ekim yaptığını ve Şubat ayı itibari ile iklim şartlarının uygun olması halinde ekime başlayacağını söyledi.

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zam, trakya birlik, ayçiçek yağı