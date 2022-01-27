Üçüz bebek bekleyen kadının karnı sosyal medyanın gündemine oturdu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayan Michella Meier-Morsi isimli bir kadın, büyüyen karnının görüntülerini paylaşarak hamilelik sürecini anlattı.Üçüz erkek bebeğe hamile olan iki kız çocuk annesinin oldukça büyüyen karnı, 260 bin takipçisini hayrete düşürdü.Hamileliği sırasında karnı yuvarlak şekilde genişlemek yerine ileri doğru büyüdüğü görülen Meier-Morsi, sezaryen yöntemiyle hamileliğinin 35. haftasında 15 Ocak'ta doğum yaptı.Charles, Theodore ve Gabriel isimli üç erkek bebeğini kucağına alan anne, doğuma kadar ve sonrasındaki süreçte aşırı ağrılar çektiğini söyledi.Sezaryenden hemen önce çektiği bir videoda karnının son halini gösteren anne Michella, "Doğumdan bir gün önce. Yarın sabah 7 kişilik bir aile olacağız" dedi.Üç bebeğe aynı anda doğum yapmaktan dolayı endişeli olduğunu söyleyen genç anne, bunun bir günde 0-3 yaş arası 5 çocuğunun olacağı anlamına geldiğini belirtti."36 çılgın saatten" sonra üçüzlerini kucağına alan Michella, bun her şeyin değdiğini ve kalbinin mutluluk ve sevgiyle dolduğunu söyledi.Binlerce görüntülenme alan videoya sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.Kimisi "Kelimeler kifayetsiz! Canım, sen bir SÜPER KAHRAMANSIN!" derken, bir diğer yorumda ise "SAYGI duymaktan başka hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.