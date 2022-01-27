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Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:34+0300
2022-01-27T11:45+0300
fil
dünya
uganda
ölü
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Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/sri-lankada-plastik-atiklari-yutan-2-fil-daha-oldu-1052746470.html
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fil, uganda, ölü

Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

11:34 27.01.2022 (güncellendi: 11:45 27.01.2022)
CC0 / pixabay / fil
fil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
CC0 / pixabay /
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Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü.
Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.
Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.
Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.
Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.
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