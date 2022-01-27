Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/ugandada-fil-aracindan-cikan-turisti-ezerek-oldurdu-1053180782.html
Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:34+0300
2022-01-27T11:34+0300
2022-01-27T11:45+0300
fil
dünya
uganda
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104061/02/1040610260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d11928b064e30a27328022f7dc20084b.jpg
Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/sri-lankada-plastik-atiklari-yutan-2-fil-daha-oldu-1052746470.html
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104061/02/1040610260_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_6431d2a2de237686cec85d835139de03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fil, uganda, ölü
Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü 11:34 27.01.2022 (güncellendi: 11:45 27.01.2022)
Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü.
Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca
fil tarafından ezildi.
Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.
Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.
Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.