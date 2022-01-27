https://tr.sputniknews.com/20220127/ugandada-fil-aracindan-cikan-turisti-ezerek-oldurdu-1053180782.html

Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

Uganda'da fil aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T11:34+0300

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fil

dünya

uganda

ölü

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Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/sri-lankada-plastik-atiklari-yutan-2-fil-daha-oldu-1052746470.html

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fil, uganda, ölü