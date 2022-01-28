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https://tr.sputniknews.com/20220128/benzin-istasyonunda-park-halindeki-tir-bomba-gibi-patladi-1053251546.html
Benzin istasyonunda park halindeki TIR bomba gibi patladı
Benzin istasyonunda park halindeki TIR bomba gibi patladı
Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR, bir benzin istasyonunun önüne geldiğinde adeta bir bomba gibi patlayıp alevli bir şekilde... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T20:46+0300
2022-01-28T21:10+0300
türkiye
tir
kaza
tır şöförü
yangın söndürme
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Olay, Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesinde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici plakalı tırıyla Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde ola Aziz T. (56), tırın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonuna durdu. Tır sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, tırda bir anda patlama meydana geldi.Yanmaya başlayan tırın altında kalmaktan son anda kurtulan TIR sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tır sürücüsü Tuna, olay yerinde güvenlik önlemi alan emniyet ekiplerince hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, olay, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastiklerinden duman çıkan tırın benzin istasyonuna gelerek park ettiği ve yangın tüpü ile lastiklere müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise tır sürücüsünün lastiklere müdahale ettiği sırada bir patlamanın meydana geldiği ve tırın alevli bir şekilde yanmaya başladığı görülüyor.
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tir, kaza, tır şöförü, yangın söndürme

Benzin istasyonunda park halindeki TIR bomba gibi patladı

20:46 28.01.2022 (güncellendi: 21:10 28.01.2022)
© İHA / HASAN YİĞEN-AW530398TIR
TIR - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / HASAN YİĞEN-AW530398
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR, bir benzin istasyonunun önüne geldiğinde adeta bir bomba gibi patlayıp alevli bir şekilde yanmaya başladı. Zamanında müdahale ile petrol istasyonuna sıçramadan söndürülen yangın, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesinde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici plakalı tırıyla Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde ola Aziz T. (56), tırın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonuna durdu. Tır sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, tırda bir anda patlama meydana geldi.

Yanmaya başlayan tırın altında kalmaktan son anda kurtulan TIR sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tır sürücüsü Tuna, olay yerinde güvenlik önlemi alan emniyet ekiplerince hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Öte yandan, olay, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastiklerinden duman çıkan tırın benzin istasyonuna gelerek park ettiği ve yangın tüpü ile lastiklere müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise tır sürücüsünün lastiklere müdahale ettiği sırada bir patlamanın meydana geldiği ve tırın alevli bir şekilde yanmaya başladığı görülüyor.
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