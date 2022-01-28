https://tr.sputniknews.com/20220128/bloomberg-varlik-fonu-turk-telekom-hisseleri-icin-kredi-ariyor-1053214621.html

Bloomberg: Varlık Fonu, Türk Telekom hisseleri için kredi arıyor

Bloomberg: Varlık Fonu, Türk Telekom hisseleri için kredi arıyor

Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi arayışında. Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un mevcut hissedarı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T00:03+0300

2022-01-28T00:03+0300

2022-01-28T00:03+0300

ekonomi

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hisse

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Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), bankalarla Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi görüşmesi yürüttüğü belirtildi.Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre TVF, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alımı için aradığı finansmanın tamamını ya da büyük bölümünü karşılamak için mevcut hissedar bankalarla kredi görüşmesi gerçekleştiriyor.Varlık Fonu, “Bankalarla satın alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor” diyerek daha fazla detay vermezken, bankaların hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) konuya ilişkin yorum yapmadı.Bankalar yaklaşık üç yıldır daha önce ödenemeyen kredilerine karşılık olarak LYY şirketi aracılığı ile Türk Telekom’un çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası en fazla hisseye sahip üç banka konumunda.Aralık ayında Varlık Fonu ve LYY, hisselerin olası devri konusunda resmi görüşmelere başlandığını duyurmuştu.Güncel piyasa değerine göre Türk Telekom’un bankaların elindeki hissesi yaklaşık 1.4 milyar dolar değerinde.

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bloomberg, türk telekom, akbank, banka, işbank, kredi, türkiye varlık fonu, hisse