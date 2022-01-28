https://tr.sputniknews.com/20220128/bulgarlarin-pcr-masrafini-edirne-esnafi-karsilayacak-1053235570.html

Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Bulgaristan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte PCR testi istenmesi sebebiyle müşterisi azalan Edirne'ye esnafı kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:45+0300

2022-01-28T13:45+0300

2022-01-28T13:45+0300

türkiye

bulgaristan

edirne

alışveriş

koronavirüs

pcr

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Bulgaristan’da artan koronavirüs vakalarının ardından ülkeye girişlerde aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ile en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etme şartı getirildi.PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince müşterileri azalan kent esnafı, kampanya başlattı. Buna göre, 1000 TL (129 Bulgar Levası) ve üzeri alışverişlerde esnaf, Bulgar vatandaşların PCR test ücretlerini karşılayacak. Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi nedeniyle gelmediklerini bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi. “Müşterilerin yüzde 99’u Bulgar vatandaşlardı”Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım ise, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak şimdi pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.

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bulgaristan, edirne, alışveriş, koronavirüs, pcr