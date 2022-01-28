Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanındayız

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 10 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Pakistan'ın terörizmle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde dün teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu 10 asker hayatını kaybetmişti.Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Pakistan'ın terörizmle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 10 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Pakistan'ın terörizmle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde dün teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu 10 asker hayatını kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.