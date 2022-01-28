https://tr.sputniknews.com/20220128/ekonomik-guven-endeksi-yuzde-27-artti-1053224655.html

Ekonomik güven endeksi yüzde 2.7 arttı

Ekonomik güven endeksi yüzde 2.7 arttı

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 2.7 oranında artarak 100.8 değerine yükseldi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:22+0300

2022-01-28T10:22+0300

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ekonomi

tüik

ekonomik güven endeksi

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Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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tüik, ekonomik güven endeksi