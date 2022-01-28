https://tr.sputniknews.com/20220128/ersoydan-canli-yayina-baglanmak-isteyen-chpli-vekillerin-baglattirilmadigina-iliskin-aciklama-1053215929.html

Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama

Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama

Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T00:39+0300

2022-01-28T00:39+0300

2022-01-28T00:48+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

chp

mehmet akif ersoy

habertürk tv

ali mahir başarır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu programda, dünkü Twitter paylaşımında Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatan CHP liderine yanıt verdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, program devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Habertürk yayınına bağlanma taleplerinin reddedildiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi. Ersoy, CHP'li vekillerle ilgili programda herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, chp, mehmet akif ersoy, habertürk tv, ali mahir başarır