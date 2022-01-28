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Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama
00:39 28.01.2022 (güncellendi: 00:48 28.01.2022)
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.
Bakan Karaismailoğlu programda, dünkü Twitter paylaşımında Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatan CHP liderine yanıt verdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, program devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Habertürk yayınına bağlanma taleplerinin reddedildiğini söyledi.
Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi. Ersoy, CHP'li vekillerle ilgili programda herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti
Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi. Ersoy, CHP'li vekillerle ilgili programda herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu @ersoyakif1’un sorularını yanıtladı. CHP’li Ali Mahir Başarır yayına bağlanmak istedi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bağlanmak isterse kabul edilebileceği, Sayın Başarır’ın adı geçmediği için yardımcı olunamayacağı iletildi. Kamuoyuna duyurulur pic.twitter.com/fg5LcRXqk7— Habertürk TV (@HaberturkTV) January 27, 2022