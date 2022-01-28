Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220128/ersoydan-canli-yayina-baglanmak-isteyen-chpli-vekillerin-baglattirilmadigina-iliskin-aciklama-1053215929.html
Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama
Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama
Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:39+0300
2022-01-28T00:48+0300
politika
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
chp
mehmet akif ersoy
habertürk tv
ali mahir başarır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045030383_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_4d14591926465fba69a88e5d31907007.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu programda, dünkü Twitter paylaşımında Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatan CHP liderine yanıt verdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, program devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Habertürk yayınına bağlanma taleplerinin reddedildiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi. Ersoy, CHP'li vekillerle ilgili programda herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045030383_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_9195a03fa4bd6243406cd4198ad629e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, chp, mehmet akif ersoy, habertürk tv, ali mahir başarır

Ersoy'dan canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin bağlattırılmadığına ilişkin açıklama

00:39 28.01.2022 (güncellendi: 00:48 28.01.2022)
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
Abone ol
Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.
Bakan Karaismailoğlu programda, dünkü Twitter paylaşımında Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatan CHP liderine yanıt verdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, program devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Habertürk yayınına bağlanma taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy, canlı yayına bağlanmak isteyen CHP'li vekillerin sosyal medyadaki açıklamalarına karşılık, Bakan Karaismailoğlu'na CHP liderinin yayına bağlanmak istediğinde bağlayabileceklerini aktardığını, Karaismailoğlu'nun da bu konuda iznini aldığını söyledi. Ersoy, CHP'li vekillerle ilgili programda herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce