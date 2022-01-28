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Fatih Karagümrük: Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok
Fatih Karagümrük: Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok
Fatih Karagümrük, Pesic'i satma niyetinde olmadıklarını duyurdu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:57+0300
2022-01-28T01:57+0300
spor
transfer
fatih karagümrük
aleksandr pesic
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Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandr Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandr Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" denildi.
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transfer, fatih karagümrük, aleksandr pesic

Fatih Karagümrük: Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok

01:57 28.01.2022
© AAAleksandr Pesic
Aleksandr Pesic - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Fatih Karagümrük, Pesic'i satma niyetinde olmadıklarını duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandr Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandr Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" denildi.
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