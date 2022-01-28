Fatih Karagümrük: Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok

Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandr Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandr Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" denildi.
Fatih Karagümrük, Pesic'i satma niyetinde olmadıklarını duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandr Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandr Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" denildi.