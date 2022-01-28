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https://tr.sputniknews.com/20220128/galatasaray-hazirlik-macinda-tuzlaspora-6-2-maglup-oldu-1053239184.html
Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu
Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu
Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:03+0300
2022-01-28T15:03+0300
2022-01-28T15:03+0300
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galatasaray, tuzlaspor
Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu
Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.