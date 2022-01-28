https://tr.sputniknews.com/20220128/galatasaray-kulubunde-baskan-yardimciligina-ozgur-kalelioglu-getirildi-1053244098.html

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:42+0300

2022-01-28T16:42+0300

2022-01-28T16:42+0300

spor

galatasaray

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.Özgür Kalelioğlu kimdir?Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden ve Innsbruck Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Bölümü'nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.

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galatasaray