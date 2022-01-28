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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:42+0300
2022-01-28T16:42+0300
spor
galatasaray
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.Özgür Kalelioğlu kimdir?Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden ve Innsbruck Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Bölümü'nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.
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galatasaray

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

16:42 28.01.2022
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

Özgür Kalelioğlu kimdir?

Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden ve Innsbruck Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Bölümü'nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.
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