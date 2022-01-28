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Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor
Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor
Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. Şoförler, yollar açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:22+0300
2022-01-28T13:22+0300
türkiye
kar
tir
hadımköy
tır şöförü
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İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı.Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgedeki trafikte aksaklıklar yaşanıyor.TIR şoförü Harun Muslu, "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.
türkiye
hadımköy
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kar, tir, hadımköy, tır şöförü

Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor

13:22 28.01.2022
© DHAHadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor
Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. Şoförler, yollar açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.
İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı.
Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgedeki trafikte aksaklıklar yaşanıyor.
TIR şoförü Harun Muslu, "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.
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