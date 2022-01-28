https://tr.sputniknews.com/20220128/hadimkoyde-tirlarin-kar-bekleyisi-suruyor-1053234509.html

Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor

Hadımköy'de TIR'ların kar bekleyişi sürüyor

Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. Şoförler, yollar açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:22+0300

2022-01-28T13:22+0300

2022-01-28T13:22+0300

türkiye

kar

tir

hadımköy

tır şöförü

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İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı.Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgedeki trafikte aksaklıklar yaşanıyor.TIR şoförü Harun Muslu, "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.

türkiye

hadımköy

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kar, tir, hadımköy, tır şöförü