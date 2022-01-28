https://tr.sputniknews.com/20220128/hizmet-uretici-fiyat-endeksi-aralik-2021de-yukseldi-1053233509.html

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2021'de yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2021'de yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 12,81, yıllık bazda yüzde 54,89 arttı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:50+0300

2022-01-28T12:50+0300

2022-01-28T12:50+0300

ekonomi

enflasyon

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

artış

sanayi üretim endeksi

üretim

perakende fiyatlar

hizmet

seri üretim

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' verilerinin geçen yılın aralık ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.Buna göre, H-ÜFE, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 12,81, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,54 artış kaydetti.Endekste, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 70,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 22,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 151,67, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 23,77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 35,34 artış gerçekleşti.Ulaştırma ve depolama hizmetleri zirvedeBir önceki aya göre bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,83, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,12, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,87, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,8 artış görüldü.Programcılık ve yayıncılık hizmetinde düşüşYıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, en düşük artışlar yüzde 8,74 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde, yüzde 11,37 ile hukuk ve muhasebe hizmetlerinde, yüzde 14,54 ile telekomünikasyon hizmetlerinde oldu. Buna karşılık, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,61, gayrimenkul hizmetleri yüzde 151,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 111,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı.H-ÜFE'de aylık bazda azalış gösteren tek alt sektör yüzde 10,09 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri olarak kayıtlara geçti.Aylık bazda en düşük artış gösteren alt sektörler ise yüzde 0,71 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri, yüzde 1,04 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri olarak belirlendi. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 27,03, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 24,11, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 20,81 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220120/yurt-disi-uretici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-8764-artti-1052932583.html

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enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe), artış, sanayi üretim endeksi, üretim, perakende fiyatlar, hizmet, seri üretim