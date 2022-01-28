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Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa'da kanser tedavisi gören aile hekimi Zehra Öztürk, 50 yaşında koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nce yayımlanan taziye... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T12:51+0300
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yaşam
kanser
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Bursa'da, Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören Zehra Öztürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli Dr. Zehra Öztürk´ün Kovid-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa´nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.Türk Tabipleri Birliği´nce (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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kanser, doktor, koronavirüs

Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

12:51 28.01.2022
© DHAKanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Bursa'da kanser tedavisi gören aile hekimi Zehra Öztürk, 50 yaşında koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nce yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bursa'da, Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören Zehra Öztürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli Dr. Zehra Öztürk´ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa´nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.
Türk Tabipleri Birliği´nce (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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