https://tr.sputniknews.com/20220128/kanser-tedavisi-goren-aile-hekimi-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1053232761.html

Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'da kanser tedavisi gören aile hekimi Zehra Öztürk, 50 yaşında koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nce yayımlanan taziye... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:51+0300

2022-01-28T12:51+0300

2022-01-28T12:51+0300

yaşam

kanser

doktor

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053232896_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_b19a38840593aaa8cc2da77395d4aba9.jpg

Bursa'da, Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören Zehra Öztürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli Dr. Zehra Öztürk´ün Kovid-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa´nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.Türk Tabipleri Birliği´nce (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/ebrar-karakurt-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1053221351.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanser, doktor, koronavirüs