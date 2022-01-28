https://tr.sputniknews.com/20220128/kongoda-isyancilar-ulusal-parktaki-pangolini-rehin-aldi-serbest-birakilmasi-icin-fidye-istedi-1053235816.html

Kongo'da isyancılar ulusal parktaki pangolini rehin aldı, serbest bırakılması için fidye istedi

Kongo'da isyancılar ulusal parktaki pangolini rehin aldı, serbest bırakılması için fidye istedi

Nesli tükenmekte olan bir pangolin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir grup isyancı tarafından rehin alındı. Grup, hayvanın serbest bırakılması için koruma... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:56+0300

2022-01-28T13:56+0300

2022-01-28T14:06+0300

pangolin

yaşam

kongo

fidye

rehin

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir grup isyancı, pangolin adı verilen hayvanı rehin aldı. İsyancıların havyanı serbest bırakmak için fidye istediği belirtildi.Kaçırma hamlesinin yaban hayatını pazarlık gücü kazanmak için kullanma akımına yol açabileceğine dair endişeler arasında, hayvanı kaçıranlarla müzakere eden aktivistler, pangolini ödeme yapmadan kurtarmaya çalışıyor.Conserv Congo üyesi Adams Cassinga, değerli hayvanın ‘hayatta olduğuna dair kanıt’ niteliğindeki fotoğrafların topluluğun koruma uzmanlarına gönderilmesinin ardından, "Bu yeni ve endişe verici bir şey" dedi.‘Ödeme yaparsak mahvoluruz, tüm parkı rehin alırlar’Pangolinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki yağmur ormanlarının sınırında esir alınmasının ardından yaptığı açıklamada Cassinga, "Onlara ödeme yaparsak mahvoluruz, tüm parkı ve tüm maymunları rehin alırlar. Koruma çabaları için ne kadar para harcandığını ve bu nadir hayvanların uluslararası toplumun gözünde ne kadar değerli olduğunu gördüler, hatta aynı bölgede yaşayan yoksul topluluklardan bile daha çok değer gördüklerini fark ettiler" diye devam etti.Independent Türkçe’nin The Times'dan aktardığına habere göre memeli hayvan, 120'den fazla çetenin toprak ve maden kaynakları üzerinde uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığa karıştığı Virunga Ulusal Parkı'nda tutuluyordu.Bu olay, insani yardım çalışanlarının ortak hedef haline geldiği çatışmayı finanse etmek amacıyla bölge halkının rehin alındığı saldırılarda geçen yıl meydana gelen artışın ardından yaşandı.Cassinga, geçen sene ülkede İtalyan büyükelçisinin öldürülmesinden sonra silahlı grupların para toplamak için yeni yollar aramaya başladığını da sözlerine ekledi.Mweso kasabasındaki yerel koruma görevlilerine fotoğrafların gönderilmesinin ardından, hafta sonu Conserv Congo'yla temasa da geçildi.Cassinga'ya göre daha sonra Kuzey Kivu bölgesindeki grupla iletişime geçildiğinde şöyle bir yanıt alındı:Geceleri ortaya çıkan memeli hayvanın kaçırılmasından sorumlu olduğu düşünülen ve Kongo Nduma Savunması adlı çete, pangolin için henüz fiyat belirlemedi. Cassinga, "Piyasayı yokluyorlar" diye ekledi.Pangolinler, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ‘dünyanın en çok ticareti yapılan memelisi’ diye niteleniyor. Son 10 yılda bir milyondan fazla pangolin, onların etlerini ve pullarını (geleneksel ilaçlarda kullanılmak üzere) isteyen kaçak avcılar tarafından doğadan alıkondu. Hâlâ da her yıl 10 binlercesinin ticareti yapılıyor.8 pangolin türünün tamamı, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alıyor. Çin, Sunda ve Filipin pangolinleri de, ‘yaban hayatında nesli tükenmek üzere’ olan ‘kritik tehlikedeki hayvanlar’ diye sınıflandırılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210208/arastirma-pangolin-koronavirusunun-yapisi-insandaki-virusun-yapisiyla-benzerlik-tasiyor--1043756945.html

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pangolin, kongo, fidye, rehin, nesli tükenmekte olan hayvanlar