https://tr.sputniknews.com/20220128/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcin-turk-milleti-icin-diyarbakir-neyse-edirne-odur-1053236299.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:06+0300

2022-01-28T14:06+0300

2022-01-28T14:06+0300

politika

semih yalçın

diyarbakır

edirne

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politika kulvarındaki her davranışının problemli, her sözünün gaf ve bilgisizlik numunesi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, son alarak 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diye bir herze yumurtlamıştır. Bu açıklamayı yapan kimse, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamaz. Olsa olsa HDP eş başkanı olur. Bu sözü nereden tutsanız sapır sapır dökülmekte, nereden bakarsanız havsalaya sığmamaktadır. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede; Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir" dedi.Yalçın, CHP'nin Kılıçdaroğlu ve ekibinin ellerinde tanınmaz hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

diyarbakır

edirne

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semih yalçın, diyarbakır, edirne, milliyetçi hareket partisi (mhp)