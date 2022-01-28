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https://tr.sputniknews.com/20220128/rtuk-turkce-odulleri-23-farkli-kategoride-sahiplerini-buldu--1053215065.html
RTÜK Türkçe Ödülleri 23 farklı kategoride sahiplerini buldu
RTÜK Türkçe Ödülleri 23 farklı kategoride sahiplerini buldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 'Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:34+0300
2022-01-28T00:43+0300
rtük
ödül
türkiye
hülya koçyiğit
serdar kılıç
nazlı çelik
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Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türk Dili Yılı' kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', görsel ve işitsel medya çalışanlarına verildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Erdoğan, ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.Törende, 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verildi.Ödüle layık görülenler, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.Radyo yapımlarında ''Kültür'' kategorisinde Nisan Kumru, 'Söyleşi-Yorum' kategorisinde Saadettin Ökten ile Kemal Sayar ve 'Sanat' kategorisinde Murat Kazanasmaz ödüle layık görüldü.Ödüllerin takdim edilmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından bugünün anısına "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısı eşliğinde Erdoğan'a doğum yılı olan 1954 yapımı radyo hediye edildi.Ödül töreninin sonunda aile fotoğrafı çekildi.
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rtük, ödül, hülya koçyiğit, serdar kılıç, nazlı çelik

RTÜK Türkçe Ödülleri 23 farklı kategoride sahiplerini buldu

00:34 28.01.2022 (güncellendi: 00:43 28.01.2022)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı / TwitterCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı / Twitter
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 'Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde sahiplerine verildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türk Dili Yılı' kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', görsel ve işitsel medya çalışanlarına verildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Erdoğan, ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.
Törende, 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verildi.
Ödüle layık görülenler, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.
Ana Haber Sunucusu alanında Nazlı Çelik,
Ara Haber Bülteni Sunucusu dalında Banu El,
Haber Programı dalında Cem Öğretir,
Dizi dalında "Gönül Dağı" dizisiyle yapımcı Ferhat Eşsiz,
Söyleşi-Yorum dalında Ahmet Hakan Coşkun,
Belgesel dalında Serdar Kılıç,
Eğitim dalında Emine Simge Akoğul,
Ekonomi dalında Serdar Kuter,
Kültür ve Dil dalında Levent Dönmez,
Kültür-Medeniyet dalında Zeynep Türkoğlu,
Sanat dalında Hülya Koçyiğit,
Bilgi-Eğlence dalında Alper Ateş,
Aile" dalında Ayşe Kaya Göktepe,
Çizgi Film Animasyon dalında İsmail Fidan,
Yaşam Boyu Saygı Ödülü alanında Zeliha İlhan Doymuş,
Tarih alanında Saadet Özen,
Seyahat alanında Özlem Tunca,
Teknoloji" alanında Şenol Vatansever,
Spor alanında Murat Caner-Uğur Meleke,
Sağlık-Yaşam alanında Güven İslamoğlu ödül aldı.
Radyo yapımlarında ''Kültür'' kategorisinde Nisan Kumru, 'Söyleşi-Yorum' kategorisinde Saadettin Ökten ile Kemal Sayar ve 'Sanat' kategorisinde Murat Kazanasmaz ödüle layık görüldü.
Ödüllerin takdim edilmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından bugünün anısına "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısı eşliğinde Erdoğan'a doğum yılı olan 1954 yapımı radyo hediye edildi.
Ödül töreninin sonunda aile fotoğrafı çekildi.
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