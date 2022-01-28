https://tr.sputniknews.com/20220128/rtuk-turkce-odulleri-23-farkli-kategoride-sahiplerini-buldu--1053215065.html

RTÜK Türkçe Ödülleri 23 farklı kategoride sahiplerini buldu

RTÜK Türkçe Ödülleri 23 farklı kategoride sahiplerini buldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 'Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T00:34+0300

2022-01-28T00:34+0300

2022-01-28T00:43+0300

rtük

ödül

türkiye

hülya koçyiğit

serdar kılıç

nazlı çelik

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Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türk Dili Yılı' kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', görsel ve işitsel medya çalışanlarına verildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Erdoğan, ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.Törende, 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verildi.Ödüle layık görülenler, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.Radyo yapımlarında ''Kültür'' kategorisinde Nisan Kumru, 'Söyleşi-Yorum' kategorisinde Saadettin Ökten ile Kemal Sayar ve 'Sanat' kategorisinde Murat Kazanasmaz ödüle layık görüldü.Ödüllerin takdim edilmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından bugünün anısına "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısı eşliğinde Erdoğan'a doğum yılı olan 1954 yapımı radyo hediye edildi.Ödül töreninin sonunda aile fotoğrafı çekildi.

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rtük, ödül, hülya koçyiğit, serdar kılıç, nazlı çelik