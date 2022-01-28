https://tr.sputniknews.com/20220128/spiegel-almanya-bir-rus-diplomati-sinir-disi-ediyor-1053251665.html

Spiegel: Almanya, bir Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Spiegel: Almanya, bir Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Almanya'nın bir Rus diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T20:46+0300

2022-01-28T20:46+0300

2022-01-28T20:46+0300

türkiye

rusya

almanya

sınır dışı

spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044090645_0:56:1601:956_1920x0_80_0_0_93389428c487a6287e25dc68a1226276.jpg

Der Spiegel'in haberine göre Almanya hükümeti, Rusya'nın Münih Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.Alman hükümetinin, diplomat olarak akredite olan Rus konsolosluk çalışanının Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) üyesi olduğuna dair şüpheler taşıdığı ifade edildi.Haberde hakkında sınır dışı kararı alınan Rus diplomatın, Almanya'da Rusya adına casusluk yapma suçlamasıyla daha önce hakkında dava açılan İlnur N. ile irtibatlı olduğu ve ondan bilgiler aldığı öne sürüldü.Almanya Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlnur N.'nin SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi verdiği iddia edilmişti.İlnur N.'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklu olduğu açıklanmıştı.

türkiye

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, sınır dışı, spiegel