Spiegel: Almanya, bir Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Der Spiegel'in haberine göre Almanya hükümeti, Rusya'nın Münih Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.Alman hükümetinin, diplomat olarak akredite olan Rus konsolosluk çalışanının Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) üyesi olduğuna dair şüpheler taşıdığı ifade edildi.Haberde hakkında sınır dışı kararı alınan Rus diplomatın, Almanya'da Rusya adına casusluk yapma suçlamasıyla daha önce hakkında dava açılan İlnur N. ile irtibatlı olduğu ve ondan bilgiler aldığı öne sürüldü.Almanya Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlnur N.'nin SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi verdiği iddia edilmişti.İlnur N.'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklu olduğu açıklanmıştı.
Almanya'nın bir Rus diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.
Der Spiegel'in haberine göre Almanya hükümeti, Rusya'nın Münih Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.
Alman hükümetinin, diplomat olarak akredite olan Rus konsolosluk çalışanının Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) üyesi olduğuna dair şüpheler taşıdığı ifade edildi.
Haberde hakkında sınır dışı kararı alınan Rus diplomatın, Almanya'da Rusya adına casusluk yapma suçlamasıyla daha önce hakkında dava açılan İlnur N. ile irtibatlı olduğu ve ondan bilgiler aldığı öne sürüldü.
Almanya Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlnur N.'nin SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi verdiği iddia edilmişti.
İlnur N.'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklu olduğu açıklanmıştı.