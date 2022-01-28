https://tr.sputniknews.com/20220128/studio-ghibli-tema-parki-1-kasimda-ziyaretcilerle-bulusacak-1053242287.html
Studio Ghibli tema parkı 1 Kasım'da ziyaretçilerle buluşacak
Studio Ghibli tema parkı 1 Kasım'da ziyaretçilerle buluşacak
Studio Ghibli tarafından açılacak tema park, pandemi nedeniyle inşaat sürecinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen 1 Kasım 2022’de ziyaretçilerle buluşacak. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:10+0300
2022-01-28T16:10+0300
2022-01-28T16:26+0300
studio ghibli
japonya
tema parkı
yaşam
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'My Neighbor Totoro', 'Spirited Away', ‘Whisper of the Heart’ gibi birçok önemli filme imza atan Studio Ghibli animasyon stüdyosu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla tema parkın açılış tarihini duyurdu.Studio Ghibli tema parkı, 1 Kasım 2022’de ziyaretçilere açılacak.2017’de duyurulan park projesi Japonya’da Aichi Prefecture’da konumlanacak ve beş ayrı bölgeden meydana gelecek.'Youth Hill Area', 'Ghibli Large Warehouse Area', 'Princess Mononoke Area' ve 'Witches Valley Area' ismindeki beş bölgesiyle tema parkında ‘Whisper of the Heart’, ‘The Cat Returns’, ‘Spirited Away’, ‘My ‘Neighbor Totoro’, ‘Princess Mononoke’, ‘Howl’s Moving Castle’ ve ‘Kiki’s Delivery Service’ animasyonlarından ilham alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210209/studio-ghiblinin-tema-parkindan-yeni-konsept-gorseller--1043768728.html
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studio ghibli, japonya, tema parkı
Studio Ghibli tema parkı 1 Kasım'da ziyaretçilerle buluşacak
16:10 28.01.2022 (güncellendi: 16:26 28.01.2022)
Studio Ghibli tarafından açılacak tema park, pandemi nedeniyle inşaat sürecinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen 1 Kasım 2022’de ziyaretçilerle buluşacak.
'My Neighbor Totoro', 'Spirited Away', ‘Whisper of the Heart’ gibi birçok önemli filme imza atan Studio Ghibli animasyon stüdyosu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla tema parkın açılış tarihini duyurdu.
Studio Ghibli tema parkı, 1 Kasım 2022’de ziyaretçilere açılacak.
2017’de duyurulan park projesi Japonya’da Aichi Prefecture’da konumlanacak ve beş ayrı bölgeden meydana gelecek.
'Youth Hill Area', 'Ghibli Large Warehouse Area', 'Princess Mononoke Area' ve 'Witches Valley Area' ismindeki beş bölgesiyle tema parkında ‘Whisper of the Heart’, ‘The Cat Returns’, ‘Spirited Away’, ‘My ‘Neighbor Totoro’, ‘Princess Mononoke’, ‘Howl’s Moving Castle’ ve ‘Kiki’s Delivery Service’ animasyonlarından ilham alındı.