https://tr.sputniknews.com/20220128/temde-kar-mesaisi-istanbul-yonu-ulasima-kapatilacak-1053246077.html

TEM'de kar mesaisi: İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

TEM'de kar mesaisi: İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu, Bolu Tüneli bölgesinde sol şeritte trafiği tehlikeye düşüren kar yığınları için temizlik çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle İstanbul yönü gece... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:15+0300

2022-01-28T17:15+0300

2022-01-28T17:15+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

tem otoyolu

kar

kapalı

mesai

ulaşım

temizlik

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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TEM Otoyolu, Bolu Tüneli'nde yapılacak kar temizleme çalışması nedeniyle bu gece trafiğe kapalı olacak.Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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istanbul, kar yağışı, tem otoyolu, kar, kapalı, mesai, ulaşım, temizlik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı