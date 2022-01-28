TEM'de kar mesaisi: İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu, Bolu Tüneli'nde yapılacak kar temizleme çalışması nedeniyle bu gece trafiğe kapalı olacak.Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
TEM Otoyolu, Bolu Tüneli bölgesinde sol şeritte trafiği tehlikeye düşüren kar yığınları için temizlik çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle İstanbul yönü gece saat 01.00 ile 03.30 arasında trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu, Bolu Tüneli'nde yapılacak kar temizleme çalışması nedeniyle bu gece trafiğe kapalı olacak.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anadolu Otoyolu Bolu tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yeralan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01:00-03.30 arasında Abant kavşağından D100’e aktarılacaktır."