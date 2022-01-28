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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220128/togg-ceste-yer-alan-en-iyi-20-marka-arasina-girdi-1053228792.html
TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi
TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi
Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:41+0300
2022-01-28T11:41+0300
2022-01-28T11:41+0300
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TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/togg-ceosu-karakas-gozyaslarina-hakim-olamadi-1052456385.html
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sosyal medya, araba, araç, marka, liste, üretim, twitter , togg
TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi
Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.
ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.