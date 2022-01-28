https://tr.sputniknews.com/20220128/togg-ceste-yer-alan-en-iyi-20-marka-arasina-girdi-1053228792.html

TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi

TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi

Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T11:41+0300

2022-01-28T11:41+0300

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TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220106/togg-ceosu-karakas-gozyaslarina-hakim-olamadi-1052456385.html

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sosyal medya, araba, araç, marka, liste, üretim, twitter , togg