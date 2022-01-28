Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220128/togg-ceste-yer-alan-en-iyi-20-marka-arasina-girdi-1053228792.html
TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi
TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi
Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:41+0300
2022-01-28T11:41+0300
ekonomi
sosyal medya
araba
araç
marka
liste
üretim
twitter
togg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052448585_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4f8babdea76ff8f34cb8e429a4799a85.jpg
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/togg-ceosu-karakas-gozyaslarina-hakim-olamadi-1052456385.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052448585_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_26531b5f775d6c484f9524a7f7e75359.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, araba, araç, marka, liste, üretim, twitter , togg

TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi

11:41 28.01.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.
ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.
Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
TOGG CEO'su Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı
6 Ocak, 09:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce