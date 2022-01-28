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Türkiye'yi geçen yıl 30 milyon kişi ziyaret etti
Türkiye'yi geçen yıl 30 milyon kişi ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz yılda Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:46+0300
2022-01-28T16:46+0300
2022-01-28T16:46+0300
türkiye
türkiye
turizm
turist
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını paylaştı.Açıklamasında, "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ator-rus-turistler-turkiyede-asi-turuna-katilabilecek-1052737291.html
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türkiye, turizm, turist, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
Türkiye'yi geçen yıl 30 milyon kişi ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz yılda Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını paylaştı.
Açıklamasında, "
Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" ifadelerine yer verdi.