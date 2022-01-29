https://tr.sputniknews.com/20220129/ambulans-niye-gecikti-deyip-guvenlik-gorevlilerini-boyle-darp-ettiler-1053256330.html

'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler

'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini darp ettiler

Gaziantep’te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia etti. Hasta yakınları, sağlıkçılarla tartışan saldırganlar... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:39+0300

2022-01-29T00:39+0300

2022-01-29T00:42+0300

türkiye

gaziantep

davut gül

hasta

tedavi

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Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey'deki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibi, durumu ağır olan Çelikbilek’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odası'na alındı. Sağlıkçılar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek’e müdahale ederken yakınları odaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ile hasta adamın yakınları arasında odaya girmeleri nedeniyle sözlü tartışma çıktı.'Ambulans gecikti' deyip güvenliğe saldırdılarTartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Çelikbilek’e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesini talep etti. Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hastanın yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek sağlıkçılarla tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.Arbedenin yatışmasının ardından Çelikbilek, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı. Acil Servis’te yaşanan anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırması telefon kamerasıyla görüntülenirken polislerin güvenliğe saldıran hasta yakınını durdurmakta zorlandığı anlar saniye saniye kaydedildi.Vali Gül: Şiddet asla kabul edilemezVali Davut Gül ise Acil Servis’te yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında sağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, “Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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gaziantep, davut gül, hasta, tedavi